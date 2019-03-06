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Selçuk imzaya hazır
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019
Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, Galatasaray ile henüz bir görüşmeleri olmadığını ancak olursa da sıkıntı çıkacağını düşünmediğini söyledi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak, Galatasaray ile henüz bir görüşmeleri olmadığını söyledi. Altıparmak, "Bir görüşme olursa da bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
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