06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Selçuk imzaya hazır

Selçuk imzaya hazır
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019

'ın menajeri , ile henüz bir görüşmeleri olmadığını ancak olursa da sıkıntı çıkacağını düşünmediğini söyledi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'ın menajeri , ile henüz bir görüşmeleri olmadığını söyledi. Altıparmak, "Bir görüşme olursa da bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
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