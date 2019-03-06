06 Mart 2019, Çarşamba
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Bu sezon forma giydiği 26 maçta, 11 gol atıp, 15 de asist yapınca Slovenya'da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
ŞU AN DEĞERİ DÜŞÜK
Kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Moha'nın Transfermarkt değeri 900 bin euro olması da Galatasaray'ı çeken faktörler arasında... Ancak Bratislava'nın bu fiyata oyuncuyu bırakması mümkün görünmüyor.
Sol kanada Moha
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Galatasaray’da transfer çalışmaları erken başladı. Terim, Onyekuru’nun yerine Moha’yı düşünüyorç
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'nun yerine oyuncu arayışlarına devam eden Fatih Terim'in gözdesi Kasımpaşa'dan Trezeguet… Fakat tecrübeli teknik adamın direktifleriyle scout ekibi alternatif arayışlarını da sürdürüyor. Yapılan araştırmalarda Slovan Bratislava'dan Moha'nın öne çıktığı ifade edildi. Terim ismi gündeme gelen 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izliyor. Fas asıllı İspanyol oyuncu, Slovak ligi takımlarından Slovan'da üst düzey bir performans ortaya koydu.
Bu sezon forma giydiği 26 maçta, 11 gol atıp, 15 de asist yapınca Slovenya'da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
ŞU AN DEĞERİ DÜŞÜK
Kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Moha'nın Transfermarkt değeri 900 bin euro olması da Galatasaray'ı çeken faktörler arasında... Ancak Bratislava'nın bu fiyata oyuncuyu bırakması mümkün görünmüyor.
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