06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray’da büyük korku

Galatasaray’da büyük korku
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'da büyük beklentilerle edilen Mbaye Diagne'nin gibi olmasından korkuluyor...

taraftarlarında Diagne korkusu yaşanıyor. Terim ise, "Sadece kramponlarını alıp gelecek" dediği Senegalli oyuncunun yaşadığı uyum sorunu yüzünden şaşkın. Bazı yöneticilerin aklında ise, "Acaba 'nin 'de yaşadıklarını bizde Diagne'de mi yaşayacağız?" korkusu ve sorusu belirmeye başladı.

5 MAÇTA 1'ER GOL

Galatasaray'ın devre arası döneminde kadrosuna kattığı Diagne'nin yanı sıra Mitroglou da beklenen katkıyı yapamadı. İki oyuncu da 5 maçta birer gol attı.

, 1-1 biten BB Erzurumspor maçının ardından Diagne ve Mitroglou ilgili gelen bir soruya, oyuncuların alışma sürecinde olduklarını ve takıma uyum sağlayacaklarını söyledi.
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