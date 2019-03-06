06 Mart 2019, Çarşamba
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5 MAÇTA 1'ER GOL
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Diagne'nin yanı sıra Mitroglou da beklenen katkıyı yapamadı. İki oyuncu da 5 maçta birer gol attı.
Fatih Terim, 1-1 biten BB Erzurumspor maçının ardından Diagne ve Mitroglou ilgili gelen bir soruya, oyuncuların alışma sürecinde olduklarını ve takıma uyum sağlayacaklarını söyledi.
Galatasaray’da büyük korku
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Galatasaray'da büyük beklentilerle transfer edilen Mbaye Diagne'nin Emenike gibi olmasından korkuluyor...
Galatasaray taraftarlarında Diagne korkusu yaşanıyor. Terim ise, "Sadece kramponlarını alıp gelecek" dediği Senegalli oyuncunun yaşadığı uyum sorunu yüzünden şaşkın. Bazı yöneticilerin aklında ise, "Acaba Fenerbahçe'nin Emenike'de yaşadıklarını bizde Diagne'de mi yaşayacağız?" korkusu ve sorusu belirmeye başladı.
5 MAÇTA 1'ER GOL
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Diagne'nin yanı sıra Mitroglou da beklenen katkıyı yapamadı. İki oyuncu da 5 maçta birer gol attı.
Fatih Terim, 1-1 biten BB Erzurumspor maçının ardından Diagne ve Mitroglou ilgili gelen bir soruya, oyuncuların alışma sürecinde olduklarını ve takıma uyum sağlayacaklarını söyledi.
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