06 Mart 2019, Çarşamba
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Öte yandan, sosyal medyadan yapılan eleştiriler nedeniyle morali oldukça bozulan Diagne yaptığı son paylaşımı yorumlara kapatması da dikkat çekti.
Diagne'den mesaj var
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Galatasaray'da henüz bekleneni veremeyen yıldız golci Mbaye Diagne sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
Mbaye Diagne de gol atamamasından oldukça rahatsız. İnstagram paylaşımda bulunan Senegalli forvet, tepkilere cevap verdi: En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah güçlü bir şekilde döneceğim.
Öte yandan, sosyal medyadan yapılan eleştiriler nedeniyle morali oldukça bozulan Diagne yaptığı son paylaşımı yorumlara kapatması da dikkat çekti.
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