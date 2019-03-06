06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Diagne'den mesaj var

Diagne'den mesaj var
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2019

'da henüz bekleneni veremeyen yıldız golci sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

de gol atamamasından oldukça rahatsız. İnstagram paylaşımda bulunan Senegalli forvet, tepkilere cevap verdi: En iyi halimi yansıtamadım ama beni küçümsemeyin. Eleştiriler herkes için iyidir. Ben başımı dik tutuyorum. Allah'a şükür kendime güveniyorum. İnşallah güçlü bir şekilde döneceğim.

Öte yandan, sosyal medyadan yapılan eleştiriler nedeniyle morali oldukça bozulan Diagne yaptığı son paylaşımı yorumlara kapatması da dikkat çekti.
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