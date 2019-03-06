06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Onur Kıvrak Cimbom’a

Onur Kıvrak Cimbom’a
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Son dönemde formdan düşen ’ya alternatif arayan Terim, başarılı file bekçisine mesaj gönderdi.

'da 'e göre olmazsa olmaz ilk isim… Fakat Uruguaylı kaleci arkasında kendisini zorlayacak bir isim olmadığı için performans düşüklüğü yaşıyor. Gelecek sezon için Muslera'yı sıkıştıracak, ona "Sen yoksan ben varım" diyecek yedek arıyor. Gündeme gelen isimse " bıraktım" diyen ... Terim'in Onura "30, veda için erken bir yaş… Fikrin değişirse haberim olsun" diye mesaj gönderdiği bildirildi.
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