06 Mart 2019, Çarşamba
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Onur Kıvrak Cimbom’a
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Son dönemde formdan düşen Muslera’ya alternatif arayan Terim, başarılı file bekçisine mesaj gönderdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'e göre Muslera olmazsa olmaz ilk isim… Fakat Uruguaylı kaleci arkasında kendisini zorlayacak bir isim olmadığı için performans düşüklüğü yaşıyor. Gelecek sezon için Muslera'yı sıkıştıracak, ona "Sen yoksan ben varım" diyecek yedek arıyor. Gündeme gelen isimse "Futbolu bıraktım" diyen Onur Kıvrak... Terim'in Onura "30, veda için erken bir yaş… Fikrin değişirse haberim olsun" diye mesaj gönderdiği bildirildi.
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