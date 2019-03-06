06 Mart 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Ömer Bayram kapıya doğru

Ömer Bayram kapıya doğru
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Emre Taşdemir sınıfı geçerken sezon başında takıma katılan ise göze giremedi.

Defansın solunda son tercih konumunda yer alan oyuncunun formayı kapabilmesi için formunu yükseltmesi bekleniyor. Aksi takdirde 27 yaşındaki futbolcudan sezon sonunda kendisine takım bakması istenecek.
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