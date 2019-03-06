06 Mart 2019, Çarşamba
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Ömer Bayram kapıya doğru
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Emre Taşdemir sınıfı geçerken sezon başında takıma katılan Ömer Bayram ise göze giremedi.
Defansın solunda son tercih konumunda yer alan oyuncunun formayı kapabilmesi için formunu yükseltmesi bekleniyor. Aksi takdirde 27 yaşındaki futbolcudan sezon sonunda kendisine takım bakması istenecek.
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