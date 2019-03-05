05 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Taraftar arkasında

Taraftar arkasında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Sarı-kırmızılılar, Erzurumspor maçı sonrasında takımı ’da karşıladı. Bu durum biraz olsun moral oldu...

Galatasaraylı taraftarlar yine işbaşında... Geçtiğimiz sezon 'ne mağlup olmasından sonra 'da takımı karşılayan sarı-kırmızılılar, maçı sonrası da havaalanına koştu. Gece geç saatlerde kafileyi bağrına basan taraftarlar, özellikle büyük üzüntü yaşayan 'e tam destek verdi.

BİR GÜNDE KRAL OLMADIK

Moralsiz bir şekilde gelen Fatih Terim'e otobüse kadar eşlik eden taraftarı, "Bir günde kral olmadık. Bir günde tahttan inmeyiz. İmparator Fatih Terim. Ölene kadar seninleyiz" şeklinde tezahürat yaptı. "Her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum. Şampiyon olacaksın. Başka yolu yok bunun" diye de bağırarak şampiyonluğa inançlarını gösterdiler.
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