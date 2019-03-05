05 Mart 2019, Salı
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BİR GÜNDE KRAL OLMADIK
Moralsiz bir şekilde gelen Fatih Terim'e otobüse kadar eşlik eden Galatasaray taraftarı, "Bir günde kral olmadık. Bir günde tahttan inmeyiz. İmparator Fatih Terim. Ölene kadar seninleyiz" şeklinde tezahürat yaptı. "Her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum. Şampiyon olacaksın. Başka yolu yok bunun" diye de bağırarak şampiyonluğa inançlarını gösterdiler.
Taraftar arkasında
Giriş Tarihi: 04.03.2019
Sarı-kırmızılılar, Erzurumspor maçı sonrasında takımı İstanbul’da karşıladı. Bu durum biraz olsun moral oldu...
Galatasaraylı taraftarlar yine işbaşında... Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ne mağlup olmasından sonra İstanbul'da takımı karşılayan sarı-kırmızılılar, Erzurum maçı sonrası da havaalanına koştu. Gece geç saatlerde kafileyi bağrına basan taraftarlar, özellikle büyük üzüntü yaşayan Fatih Terim'e tam destek verdi.
BİR GÜNDE KRAL OLMADIK
Moralsiz bir şekilde gelen Fatih Terim'e otobüse kadar eşlik eden Galatasaray taraftarı, "Bir günde kral olmadık. Bir günde tahttan inmeyiz. İmparator Fatih Terim. Ölene kadar seninleyiz" şeklinde tezahürat yaptı. "Her şey senin uğruna. Katlanmak boyun borcum. Şampiyon olacaksın. Başka yolu yok bunun" diye de bağırarak şampiyonluğa inançlarını gösterdiler.
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