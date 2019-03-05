05 Mart 2019, Salı
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2019’un yıldızı Belhanda
Giriş Tarihi: 04.03.2019
İkinci yarıda oynadığı 6 maçta takıma 4 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.
Devre arasında kapıdan dönen Younes Belhanda yeniden doğdu. İlk yarıda özellikle gol atamaması eleştiri toplayan Faslı futbolcu, Erzurum maçını da boş geçmedi ve gol sayısını 4'e çıkardı. 6 maçta ayrıca 2 de gol pası verdi. Tecrübeli 10 numara, 2018'de 15 maça çıkmış ve sadece 3 asist yapmıştı. 2019'da ise 10 maçta görev aldı, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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