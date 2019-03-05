05 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

2019’un yıldızı Belhanda

2019’un yıldızı Belhanda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2019

İkinci yarıda oynadığı 6 maçta takıma 4 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

Devre arasında kapıdan dönen Younes yeniden doğdu. İlk yarıda özellikle gol atamaması eleştiri toplayan Faslı futbolcu, maçını da boş geçmedi ve gol sayısını 4'e çıkardı. 6 maçta ayrıca 2 de gol pası verdi. Tecrübeli 10 numara, 2018'de 15 maça çıkmış ve sadece 3 asist yapmıştı. 2019'da ise 10 maçta görev aldı, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi Fatih Terim o yıldız ismin üstünü çizdi
Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi! Franck Ribery Galatasaray'a mesaj gönderdi!
Ujfalusi'den Arda Turan itirafı! Ujfalusi'den Arda Turan itirafı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör