05 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Muslera formsuz

Muslera formsuz
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2019

'ın tecrübeli file bekçisi , Erzurumspor maçında yediği gol sonrası tepki çekti.

Erzurum'un attığı golde Marcao kadar Muslera da şimşekleri üzerine çekti. Uruguaylı'nın Muhammed'in vuruş açısını daraltma konusunda geç kalmakla suçlandı. Eski günlerini aratan Muslera bu sezon 24 maçta sadece 8 kere kalesini gole kapatabildi. 16 maçta tam 25 yedi.
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