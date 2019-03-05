05 Mart 2019, Salı
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Muslera formsuz
Giriş Tarihi: 04.03.2019
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Erzurumspor maçında yediği gol sonrası tepki çekti.
Erzurum'un attığı golde Marcao kadar Muslera da şimşekleri üzerine çekti. Uruguaylı'nın Muhammed'in vuruş açısını daraltma konusunda geç kalmakla suçlandı. Eski günlerini aratan Muslera bu sezon 24 maçta sadece 8 kere kalesini gole kapatabildi. 16 maçta tam 25 yedi.
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