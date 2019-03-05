Muslera formsuz

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Erzurumspor maçında yediği gol sonrası tepki çekti.

GALATASARAY HABERLERİ

Erzurum'un attığı golde Marcao kadar Muslera da şimşekleri üzerine çekti. Uruguaylı'nın Muhammed'in vuruş açısını daraltma konusunda geç kalmakla suçlandı. Eski günlerini aratan Muslera bu sezon 24 maçta sadece 8 kere kalesini gole kapatabildi. 16 maçta tam 25 yedi.