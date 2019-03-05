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GALATASARAY

Almanya’da Ozan fırtınası

Almanya’da Ozan fırtınası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Hannover karşısında sergilediği performans ile 'da gündem oldu.

Alman basını, 5-1 biten karşılaşmada 2 gol atan genç yıldıza geniş yer ayırırken, Ozan'ın genç yaşına rağmen sahada olgun bir duruş sergilediği belirtildi.

HAFTANIN 11'İNDE

Ozan, Hannover maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel kariyerimin ilk golleri takımım için de çıkışın başlangıcı olacak" dedi. Genç futbolcu, ile birlikte haftanın ilk 11'inde de yer aldı.
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