05 Mart 2019, Salı
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HAFTANIN 11'İNDE
Ozan, Hannover maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel kariyerimin ilk golleri takımım için de çıkışın başlangıcı olacak" dedi. Genç futbolcu, Kaan Ayhan ile birlikte haftanın ilk 11'inde de yer aldı.
Almanya’da Ozan fırtınası
Giriş Tarihi: 04.03.2019
Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Hannover karşısında sergilediği performans ile Almanya'da gündem oldu.
Alman basını, 5-1 biten karşılaşmada 2 gol atan genç yıldıza geniş yer ayırırken, Ozan'ın genç yaşına rağmen sahada olgun bir duruş sergilediği belirtildi.
HAFTANIN 11'İNDE
Ozan, Hannover maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel kariyerimin ilk golleri takımım için de çıkışın başlangıcı olacak" dedi. Genç futbolcu, Kaan Ayhan ile birlikte haftanın ilk 11'inde de yer aldı.
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