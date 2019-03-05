05 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Marcao’dan bir kritik hata daha

Marcao’dan bir kritik hata daha
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019

Sarı kırmızılı ekipte yaptığı hatalar sonrası performansıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı, buna karşılık bir affedilmez hata daha yaptı. maçında Seferovic'i kaçıran Brezilyalı stoper, karşısında da zamanlama hatası yaptı ve Muhammed'in golünü izledi.

6 TOP ÇALDI

Zamanlama hatası yapan ve Rashad'ı kaçıran bu büyük hatası dışında başarılıydı. Erzurum karşısında 4 hava topu kazandı, 6 top çalıp 6 uzaklaştırma yaptı.
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