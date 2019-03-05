05 Mart 2019, Salı
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6 TOP ÇALDI
Zamanlama hatası yapan ve Rashad'ı kaçıran Marcao bu büyük hatası dışında başarılıydı. Erzurum karşısında 4 hava topu kazandı, 6 top çalıp 6 uzaklaştırma yaptı.
Marcao’dan bir kritik hata daha
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019
Sarı kırmızılı ekipte Marcao yaptığı hatalar sonrası performansıyla kafaları karıştırmaya devam ediyor.
Taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı, buna karşılık bir affedilmez hata daha yaptı. Benfica maçında Seferovic'i kaçıran Brezilyalı stoper, Erzurum karşısında da zamanlama hatası yaptı ve Muhammed'in golünü izledi.
6 TOP ÇALDI
Zamanlama hatası yapan ve Rashad'ı kaçıran Marcao bu büyük hatası dışında başarılıydı. Erzurum karşısında 4 hava topu kazandı, 6 top çalıp 6 uzaklaştırma yaptı.
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