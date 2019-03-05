05 Mart 2019, Salı

GALATASARAY

Deplasman yaktı

Deplasman yaktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 04.03.2019

Dış sahada 18 puan toplayan Cimbom, 18 puan da kaybetti.

'da 2 puan bırakan sarı-kırmızılı takımın toplam kaybettiği puan sayısı 18'e çıktı. Bu sezon 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Cimbom, sadece 18 puan hanesine yazdırabildi. Rakibi ise deplasmanda çıktığı 13 maçta 30 puan toplayarak rakibine fark attı.
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