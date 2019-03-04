04 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Avrupa'da final peşinde

Galatasaray Avrupa'da final peşinde
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019

Erkek Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın temsilcisi 'ı konuk edecek.

Burhan Felek Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım arasında 'da oynanan yarı finalin ilk maçını kazanmıştı.

, karşılaşmayı 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda mücadeleyi altın sete götürecek. Kuzbass, alacağı galibiyetlerin yanı sıra 3-2 yenilmesi halinde de turu geçen taraf olacak.

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