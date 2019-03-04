04 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Avrupa'da final peşinde
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya temsilcisi Kuzbass'ı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
İki takım arasında Rusya'da oynanan yarı finalin ilk maçını Kuzbass 3-1 kazanmıştı.
Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda mücadeleyi altın sete götürecek. Kuzbass, alacağı galibiyetlerin yanı sıra 3-2 yenilmesi halinde de turu geçen taraf olacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı