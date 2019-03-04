04 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Erzurum'da yangın var

Erzurum'da yangın var
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2019

Maç saati tartışmaları, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Statta ‘ var’ şarkısı çalınırken, tribünlerde “Soğuk bahane ortam şahane” pankartı açıldı

HAFTA boyunca 'daki nedeniyle maçın erkene alınması tartışmalarının yaşandığı maç, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Termometrelerin -4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi yüzlerce mavi-beyazlı taraftar, üstünü soyunup, ' var' şarkısını söyleyerek soğuk havada soyunması dikkat çekti. Hopörlerlenden de aynı şarkının çalınması ile futbolseverler, şarkıya üstlerini çıkartarak eşlik etti.

PANKARTLA GÖNDERME

G.Saray'a gönderme yapan Dadaşlar, aynı bölümde "Soğuk bahane ortam şahane" pankartı da açtı. Erzurumlular, tribünde koreografi de hazırladı. Taraftarlar, "Karanlık günde bile gölgen olacağız" yazılı pankart açtı. Ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı de anıldı. Tribünler, statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Futbolcular ise statta çalınan yöresel "Başbar" oyunuyla sahaya çıktı.

ASLANLAR YALNIZ BIRAKMADI

taraftarı, uzak bir deplasman olmasına rağmen takımını Erzurum'da da yalnız bırakmadı. Çevre illerden de çok sayıda taraftar maçı izlemek için Erzurum'a geldi. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran sarı-kırmızılılar ise 90 dakika Cimbom'a büyük destek verdi. Aslanlar, trafik kazasında hayatını kaybeden iki Ankaragücü taraftarı için, "Başın sağ olsun Ankaragücü" yazılı pankart astı.

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