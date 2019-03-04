Erzurum'da yangın var

Maç saati tartışmaları, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Statta ‘Yangın var’ şarkısı çalınırken, tribünlerde “Soğuk bahane ortam şahane” pankartı açıldı

HAFTA boyunca Erzurum'daki soğuk hava nedeniyle maçın erkene alınması tartışmalarının yaşandığı maç, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Termometrelerin -4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi yüzlerce mavi-beyazlı taraftar, üstünü soyunup, 'Yangın var' şarkısını söyleyerek soğuk havada soyunması dikkat çekti. Hopörlerlenden de aynı şarkının çalınması ile futbolseverler, şarkıya üstlerini çıkartarak eşlik etti.



PANKARTLA GÖNDERME



G.Saray'a gönderme yapan Dadaşlar, aynı bölümde "Soğuk bahane ortam şahane" pankartı da açtı. Erzurumlular, tribünde koreografi de hazırladı. Taraftarlar, "Karanlık günde bile gölgen olacağız" yazılı pankart açtı. Ölümünün 6. yıl dönümünde sanatçı Müslüm Gürses de anıldı. Tribünler, statta çalınan Müslüm Gürses şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Futbolcular ise statta çalınan yöresel "Başbar" oyunuyla sahaya çıktı.



ASLANLAR YALNIZ BIRAKMADI



Galatasaray taraftarı, uzak bir deplasman olmasına rağmen takımını Erzurum'da da yalnız bırakmadı. Çevre illerden de çok sayıda taraftar maçı izlemek için Erzurum'a geldi. Kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran sarı-kırmızılılar ise 90 dakika Cimbom'a büyük destek verdi. Aslanlar, trafik kazasında hayatını kaybeden iki Ankaragücü taraftarı için, "Başın sağ olsun Ankaragücü" yazılı pankart astı.