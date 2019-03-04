04 Mart 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Belhanda işbaşında

Belhanda işbaşında
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2019

’ın karşısındaki tek golünü atan Faslı yıldız, başarılı çıkışını dün akşam da sürdürdü

Youness , karşısında 'ı mağlubiyetten kurtardı. 52. dakikada sahneye çıkan tecrübeli oyuncu, beraberlik golünü kaydetti ve sezonun ikinci yarısındaki yükselen performansını devam ettirdi. Son 6 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan Belhanda, buna karşılık maçın 1-1 bitmesinin üzüntüsünü yaşadı. Artık Başakşehir'in puan kaybını bekleyeceklerini söyleyen yıldız, " Bizim olabildiğince puan toplayıp, diğerlerinin de puan kaybetmesi gerekecek. Erzurumspor'u da tebrik etmek istiyorum, çok güzel top oynadılar" dedi.

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