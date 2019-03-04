Belhanda işbaşında

Galatasaray’ın Erzurum karşısındaki tek golünü atan Faslı yıldız, başarılı çıkışını dün akşam da sürdürdü

Youness Belhanda, Erzurum karşısında Galatasaray'ı mağlubiyetten kurtardı. 52. dakikada sahneye çıkan tecrübeli oyuncu, beraberlik golünü kaydetti ve sezonun ikinci yarısındaki yükselen performansını devam ettirdi. Son 6 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan Belhanda, buna karşılık maçın 1-1 bitmesinin üzüntüsünü yaşadı. Artık Başakşehir'in puan kaybını bekleyeceklerini söyleyen yıldız, " Bizim olabildiğince puan toplayıp, diğerlerinin de puan kaybetmesi gerekecek. Erzurumspor'u da tebrik etmek istiyorum, çok güzel top oynadılar" dedi.