03 Mart 2019, Pazar

GALATASARAY

BB Erzurumspor - Galatasaray maçının VAR'ı Mete Kalkavan

Erzurumspor-G.Saray maçının VAR'ı Mete Kalkavan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 03.03.2019

'in 24. haftasında 'ın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın VAR'ı oldu.

Spor Toto 'in 24. haftasında , bu akşam deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak. 'ın düdük çalacağı mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak bu zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i de oldu. Kalkavan'a AVAR olarak ise Arda Kardeşler eşlik edecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Erzurumspor - G.Saray maçında hava nasıl olacak? Erzurumspor - G.Saray maçında hava nasıl olacak?
BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? BB Erzurumspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e... Ve anlaşma tamam! Babel yeniden Süper Lig'e...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör