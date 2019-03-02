Fatih Terim: "Herkese inat kazanacağız!"

Erzurum’da buzlu zemin ve soğuk havaya oyuncularını ısındıran İmparator, tüm planını galibiyet üzerine kurdu. Kurt hoca, “Herkese inat kazanacağız” diyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yolu yarılayan sarı-kırmızılılar, yarın ligde yapılacak Erzurumspor maçına kilitlendi. Takım halinde büyük bir coşkuyla çalışmalarını sürdüren Terim'in öğrencileri, ligde zor günler geçiren ve acil puana ihtiyacı olan Erzurumspor'u oldukça ciddiye alıyor. Anadolu'nun en soğuk şehirlerinden Erzurum'da maç saati hissedilen sıcaklığın eksi 8 dereceye inecek olmasına hazırlanan futbolcular, hocalarının uyarılarını dikkatle dinliyor. Fatih Terim, futbolcularına erken atılacak golün önemine dikkat çekiyor. Hafta içinde maçın saatinin değişmesi yönünde yapılan başvurunun reddedilmesi teknik heyet ve futbolcuları hırslandırırken, kurt hoca takımına, "Herkese inat kazanacağız. Şampiyonluk bu tür maçlardan geçer" diyerek sesleniyor. İmparator böyle havalarda kazanmanın takım olgusuyla gerçekleştiğini altını çizerken, "Ne kadar çok yardımlaşırsak, o kadar başarılı oluruz. Bunun bir takım oyunu olduğunu hiçbir zaman unutmayın" uyarılarını yapıyor.



ÖZEL PROGRAM

Erzurum'da maç günü havanın eksi 12 derece olması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar bu nedenle hava durumuna uygun bir beslenme programı hazırlıyor. Soğuğun yanı sıra rakımın da yüksek olması nedeniyle futbolculara çok kolay sindirilen hafif yiyecekler verilecek. Ayrıca zeminin buzlu olması dolayısıyla oyunculara özel kramponlar da dağıtılacak. Aslan böylece geçmiş dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan kendisini koruyacak.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mbaye Diagne ile Fernando Reges dün takımla birlikte çalıştı. Diagne'nin Erzurum'da oynamasına kesin gözle bakılırken Fernando'nun yedek kulübesinde olması bekleniyor.



YENİ BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM

Erzurum maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün 1.5 saatlik bir idman gerçekleştirdi. Henry Onyekuru ile yakından ilgilenen Fatih Terim, oyuncusuna taktik verirken görüntülendi. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu fotoğrafla birlikte, "Hocamda her gün yeni bir şeyler öğreniyorum... Herkese mutlu yeni bir ay dilerim" notunu paylaştı.



DEPLASMAN ZOR GEÇİYOR

Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda yaptığı 11 maçın 6'sında puan kaybederek ağır yara aldı. 11 karşılaşmanın 4'ünü kaybedip, 2'sinde berabere kalan Cimbom'un kupada oynanan Hatay deplasmanında da 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2 kaybetmesi de dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuları konsantrasyon konusunda uyardığı belirtildi.



NANDO'YA UYARI

Yaptığı degajlarda topu tehlikeli bölgelere vuran Muslera'ya Erzurum maçı öncesi uyarı geldi. Teknik heyet, tecrübeli file bekçisine ayağıyla uzaklaştırdığı pozisyonlarda topu kenar bölgelere vurmasını tembihledi. Uruguaylı kaleciye ayrıca topu oyuna hızlı sokması da söylendi.

ÇİFT FORVET OLABİLİR

Akhisar maçında 90+4'te fileleri sarsarak Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tutan Kostas Mitroglou, Erzurum karşısında ilk 11'de başlayabilir. Hatay ile yapılan kupa maçında dinlendirilen Yunan golcü, ligdeki zorlu deplasmanda Diagne ile birlikte çift santrfor olarak görev yapabilir. 30 yaşındaki yıldızın Diagne ile birlikte, buzlu zeminde yani ayağa pas yapmanın zor olduğu bir ortamda hava toplarında etkili olabileceği düşünülüyor. İki futbolcunun Nagatomo, Emre Taşdemir ve Feghouli'nin ortalarında etkili kafa vuruşları gerçekleştirerek rakibin kilidini açmaya çalışacağı belirtiliyor. Son kararı yine bugün Terim verecek.



AKBABA KULÜBEDE

Ligdeki Akhisar maçına ilk 11 başlayıp 45 dakika oynayan Emre Akbaba, kupada Hatay'a karşı 90 dakika görev yapmıştı. Emre'nin lig performansı beğenilmese de kupada etkili olmuştu. 26'lık yıldızın Erzurum'da kulübede olacağı ve sonradan girebileceği belirtildi.



SOL BEK TAŞDEMİR'DE

Hatay''da 2 asist yapan ve 65 dakika sahada kalan Emre Taşdemir, Erzurum'da ilk 11'de olacak. Performansı beğenilen ve maç kondisyonunu artıran 23 yaşındaki futbolcu, Terim'den formayı kaptı. Emre yapacağı ortalarla takım arkadaşlarına pozisyona sokacak.

SAĞDAN BOMBALAYACAK

Brezilyalı sağ bek Mariano'nun cezalı, Norveçli yıldız Linnes'in sakat olması nedeniyle sağ bekte forma Yuto Nagatomo'ya gidecek. Japon futbolcu, genellikle sol bekte oynuyor ancak sağ ayaklı olması nedeniyle sağ bekte de forma giyebiliyor. Kariyerinde 32 kez sağ bekte, 12 kere de orta sahanın sağında forma giyen 32 yaşındaki yıldız, ortalarını bu kanattan gerçekleştirecek.



YOLCULUK BUGÜN

Galatasaray, yarın yapacağı Erzurum karşılaşması için bugün yola çıkıyor. Sarıkırmızılılar, THY'nin özel olarak tahsis ettiği uçakla yola çıkacak ve maçtan 1 gün önce soğuk havaya alışmaya çalışacak.