02 Mart 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Talat Terim kütüphanesi

Talat Terim kütüphanesi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 Giriş Tarihi: 01.03.2019

Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden 'in babası Talat Terim adına Adana'da kütüphane açtı.

Galatasaray taraftarları, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden 'in babası Talat Terim adına Adana'da kütüphane açtı. Seyhan Gülbahçesi Ortaokulu'ndaki kütüphanenin açılışına Fatih Terim'in kız kardeşi Belgin Arıcan da katıldı. Arıcan, "Babam vefat edeli 22 gün oldu. Çok duygulandım" diye konuştu.

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