Kupa zamanı

Yedek ve genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenilen sarı kırmızılılar bugün de kazanıp adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekibe rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.



CİMBOM'DA 8 EKSİK



Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Galatasaray'da Muslera, Luyindama, Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Feghouli ve Diagne, Hatay'a götürülmedi. Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya gençlerden ve Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor



FORMA KOSTAS'IN



Önemli isimlerini Erzurum'a götürmeyen Terim, sakatlığını atlatan Emre Akbaba ve son maçın yıldızı Kostas Mitroglou'nu fizik kapasitelerini yükseltmek adına Hatay'da ilk 11'de sahaya sürecek



MİTROGLOU'NA HEM ÖVGÜ HEM ELEŞTiRi



Hatayspor maçında Mitroglou'yu 11'de kullanmayı planlayan Fatih Terim, Yunan oyuncuyla bir toplantı yaptı. Goldeki son vuruşu için kutladı. Atamadığı gol de yaptığı vuruş için ise "Daha çok çalışmalısın" diye ekledi. Yunan golcü ise, Galatasaray'a geldiği ilk günden beri kendisine destek olduğu için Terim'e teşekkür etti ve "Daha iyi olacağım" sözü verdi.



BUGÜN DE İLK 11'DE



Akhisar maçının yıldızı Mitroglou'nun farkı kapatmak için defans oyuncularıyla özel olarak çalıştığı ortaya çıktı. Attığı golün ardından, "Öncelikle defans oyuncularımıza teşekkür etmek istiyorum" demesinin ardında da bu yattığı ifade edildi.



Diagne götürülmedi



Galatasaray'ın flaş transferi Mbaye Diagne Akhisar maçında sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı. Senegalli futbolcu böylece Kasımpaşa'ya geldiği 16 Ocak'tan beri sakatlık yüzünden ilk kez maçta yer almamış oldu. Hatay maçı kadrosuna da alınmayan Diagne buna karşılık oldukça iddialı. Golcü futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Kendime inanıyorum. İnşallah yakında hepimiz mutlu olacağız" dedi.