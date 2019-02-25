25 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Mustafa Kapı için makale

Mustafa Kapı için makale
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Çizme basını, tarafından bu sezon Leipzig ile yapılan hazırlık maçında kadroya alınan 16 yaşındaki hakkında makale yayınladı.

İlk kez zamanında henüz 14 yaşında A takım forması giyen , maçında tarihe geçmişti. Kapı, maçında forma giyerek 'da bir resmi maçta forma giyen en genç futbolcu unvanını almıştı. Tuttomercatoweb, Kapı'nın ilerleyen yıllarda kendinden söz ettirecek yeteneğe sahip olduğunu yazdı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş! Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!
Mitroglou 90+5'te attı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar... Mitroglou 90+5'te attı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
G.Saray son dakikada kazandı TT Stadı yerinden oynadı! G.Saray son dakikada kazandı TT Stadı yerinden oynadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör