25 Şubat 2019, Pazartesi
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Mustafa Kapı için makale
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Çizme basını, Fatih Terim tarafından bu sezon Leipzig ile yapılan hazırlık maçında kadroya alınan 16 yaşındaki Mustafa Kapı hakkında makale yayınladı.
İlk kez Jan Olde Riekerink zamanında henüz 14 yaşında A takım forması giyen Mustafa Kapı, Sivasspor maçında tarihe geçmişti. Kapı, Sivas maçında forma giyerek Galatasaray'da bir resmi maçta forma giyen en genç futbolcu unvanını almıştı. Tuttomercatoweb, Kapı'nın ilerleyen yıllarda kendinden söz ettirecek yeteneğe sahip olduğunu yazdı.
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