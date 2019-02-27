27 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray 25. yarı finalin peşinde

Galatasaray 25. yarı finalin peşinde
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.02.2019

Ziraat rövanş maçında Hatay’a konuk olacak

, Hatayspor'u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı. Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, 'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

MUCİZE BİTECEK Mİ?

Hatayspor mütevazı kadrosuna karşın Kupası'nda çeyrek finale kadar gelmeyi başardı. 5. Tur'da 'ni saf dışı bırakan güney ekibi, ardından da imkansızı başarıp 'i eledi.

ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİLER?

Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Galatasaray, bu etapta 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü, son 16 turunda ise 1. Lig temsilcisi 'u eleyerek çeyrek finale geldi. * HATAYSPOR ise 3. turdan başladığı kupada sırası ile TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u eledi. Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordobeyazlılar, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri 'i kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı

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