Galatasaray'a engel yok

Kar yağışı tahminlerini dikkate alıp, çimlere 3 gün önce branda açan Galatasaray, Akhisar’la harika bir sahada oynadı. Sarı-kırmızılılar, rakiplerine adeta ders verdi

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu zeminini çok iyi bir şekilde korumayı başardı. Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynanan maç sonrası yuvasının çimlerini özel bir brandayla kapatan sarı-kırmızılılar, iki gündür şiddetli yağan kar yağışına aldırmadı. Stadyumun çatısında biriken karlar, yetkililerce temizlendi. Ardından kaldırılması 2.5 saat süren brandalar dün öğle vaktinde söküldü. Böylece saha zemininde hiçbir sorun çıkmadı ve Akhisar müsabakası pırıl pırıl bir alanda oynandı.

24 BİN TARAFTARDAN DESTEK

Türk Telekom Stadyumu'nda brandalar maçtan 4 saat önce kaldırıldıktan sonra kuru bir zeminle karşılaşılmıştı. Daha sonra yağan sulu kar ile zemin altındaki ısıtmaların çalışmasıyla futbol oynamak için çok elverişli bir zemin oluştu. Galatasaray'ın bu başarısı rakip takımlara adeta ders verdi. Başakşehir'in cumartesi günü Bursaspor ile yapacağı maç kar yağışı nedeniyle dün akşama ertelenmişti. Galatasaraylı 24 bin taraftar, dün Türk Telekom Stadı'na geldi. Son dakikayla gelen gol taraftarı çıldırttı...