Galatasaray'a engel yok
Kar yağışı tahminlerini dikkate alıp, çimlere 3 gün önce branda açan Galatasaray, Akhisar’la harika bir sahada oynadı. Sarı-kırmızılılar, rakiplerine adeta ders verdi
Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu zeminini çok iyi bir şekilde korumayı başardı. Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynanan maç sonrası yuvasının çimlerini özel bir brandayla kapatan sarı-kırmızılılar, iki gündür şiddetli yağan kar yağışına aldırmadı. Stadyumun çatısında biriken karlar, yetkililerce temizlendi. Ardından kaldırılması 2.5 saat süren brandalar dün öğle vaktinde söküldü. Böylece saha zemininde hiçbir sorun çıkmadı ve Akhisar müsabakası pırıl pırıl bir alanda oynandı.
24 BİN TARAFTARDAN DESTEK
Türk Telekom Stadyumu'nda brandalar maçtan 4 saat önce kaldırıldıktan sonra kuru bir zeminle karşılaşılmıştı. Daha sonra yağan sulu kar ile zemin altındaki ısıtmaların çalışmasıyla futbol oynamak için çok elverişli bir zemin oluştu. Galatasaray'ın bu başarısı rakip takımlara adeta ders verdi. Başakşehir'in cumartesi günü Bursaspor ile yapacağı maç kar yağışı nedeniyle dün akşama ertelenmişti. Galatasaraylı 24 bin taraftar, dün Türk Telekom Stadı'na geldi. Son dakikayla gelen gol taraftarı çıldırttı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı