25 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a engel yok

Aslan'a engel yok
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Kar yağışı tahminlerini dikkate alıp, çimlere 3 gün önce branda açan , ’la harika bir sahada oynadı. Sarı-kırmızılılar, rakiplerine adeta ders verdi

, Stadyumu zeminini çok iyi bir şekilde korumayı başardı. Avrupa Ligi'nde ile oynanan maç sonrası yuvasının çimlerini özel bir brandayla kapatan sarı-kırmızılılar, iki gündür şiddetli yağan kar yağışına aldırmadı. Stadyumun çatısında biriken karlar, yetkililerce temizlendi. Ardından kaldırılması 2.5 saat süren brandalar dün öğle vaktinde söküldü. Böylece saha zemininde hiçbir sorun çıkmadı ve müsabakası pırıl pırıl bir alanda oynandı.

24 BİN TARAFTARDAN DESTEK

Türk Telekom Stadyumu'nda brandalar maçtan 4 saat önce kaldırıldıktan sonra kuru bir zeminle karşılaşılmıştı. Daha sonra yağan sulu kar ile zemin altındaki ısıtmaların çalışmasıyla futbol oynamak için çok elverişli bir zemin oluştu. Galatasaray'ın bu başarısı rakip takımlara adeta ders verdi. 'in cumartesi günü ile yapacağı maç kar yağışı nedeniyle dün akşama ertelenmişti. Galatasaraylı 24 bin taraftar, dün Türk Telekom Stadı'na geldi. Son dakikayla gelen gol taraftarı çıldırttı...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş! Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!
Mitroglou 90+5'te attı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar... Mitroglou 90+5'te attı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
G.Saray son dakikada kazandı TT Stadı yerinden oynadı! G.Saray son dakikada kazandı TT Stadı yerinden oynadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör