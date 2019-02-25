Sahada pas kavgası

Belhanda kendisine pas atmayan Mariano’ya tepki gösterdi İkili oyunun durduğu bir anda tartıştı. Selçuk İnan ayırdı.

Galatasaray'da golün bir türlü gelmemesi futbolcuları da gerdi. 53. dakikada Mariano sağ kanattan geldi. Boş durumdaki Belhanda'ya pası çıkarmadı içeri kesti. Mitroglou'nun vuruşu auta gitti. Faslı futbolcu bu pozisyonun ardından Brezilyalı sağ beke büyük tepki gösterdi. Fatih Terim de bu pozisyonun ardından eldivenlerini kenara fırlattı. Kısa süre sonra oyun durdu. Burada ikili birbirinin üzerine yürüdü. Belhanda öfkesine devam ederken, kaptan Selçuk İnan devreye girerek tartışmanın daha da büyümesine engel oldu. Oyunun kalan bölümünde iki futbolcu hiçbir diyaloğa girmeden karşılaşmayı tamamladı.

GOLLE BARIŞTILAR

Cimbom'un saha içinde kapışan iki futbolcusu Mariano ve Belhanda 90+5'te gelen golle birlikte barıştılar. İkili taraftarın hemen önündeki sevinçte bir ara takım arkadaşlarında ayrıldı ve sarılarak aralarındaki buzları erittiler. 3 puan pozu verdiler.