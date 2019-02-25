25 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Sahada pas kavgası

Sahada pas kavgası
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 Giriş Tarihi: 24.02.2019

kendisine pas atmayan ’ya tepki gösterdi İkili oyunun durduğu bir anda tartıştı. ayırdı.

Galatasaray'da golün bir türlü gelmemesi futbolcuları da gerdi. 53. dakikada sağ kanattan geldi. Boş durumdaki 'ya pası çıkarmadı içeri kesti. Mitroglou'nun vuruşu auta gitti. Faslı futbolcu bu pozisyonun ardından Brezilyalı sağ beke büyük tepki gösterdi. de bu pozisyonun ardından eldivenlerini kenara fırlattı. Kısa süre sonra oyun durdu. Burada ikili birbirinin üzerine yürüdü. Belhanda öfkesine devam ederken, kaptan devreye girerek tartışmanın daha da büyümesine engel oldu. Oyunun kalan bölümünde iki futbolcu hiçbir diyaloğa girmeden karşılaşmayı tamamladı.

GOLLE BARIŞTILAR

Cimbom'un saha içinde kapışan iki futbolcusu Mariano ve Belhanda 90+5'te gelen golle birlikte barıştılar. İkili taraftarın hemen önündeki sevinçte bir ara takım arkadaşlarında ayrıldı ve sarılarak aralarındaki buzları erittiler. 3 puan pozu verdiler.

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