Galatasaray evinde başka

Galatasaray, Akhisarspor karşısında Türk Telekom Stadı'nda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

30 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, dün akşam sahasında 26. galibiyete imza attı. Cimbom bu maçlarda 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

CİMBOM ÜSTÜN

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig tarihinde 14. kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 12'sinden Cimbom galibiyetle ayrıldı. Akhisar'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

AKHİSAR'DA 7 EKSİK

Akhisarspor'da 7 futbolcu sakatlıkları ve cezaları nedeniyle dün akşamki maçta kadroda bulunmadı. Sakatlıkları olan Mustafa Yumlu, Güray Vural, Miguel Lopes, Eray Ataseven ve Dany Nounkeu ile cezalı Josue Pesqueira ve Serginho, müsabakada görev yapamadı.

RAKİBİNİ EZDİ

Uzatma bölümlerinde bulduğu golle Akhisarspor'u yenmeyi başaran ve yoluna devam eden Galatasaray, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan taraftı. 90 dakika boyunca üstünlüğü bırakmayan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor'a karşı yüzde 78'e yüzde 28 topla oynama başarısı gösterdi.

38 ORTA 21 ŞUT, 2 DİREK, 1 GOL

Süper Lig'in 23. haftasını Akhisarspor galibiyetiyle kapatmayı başaran Galatasaray, 1-0 kazandığı maçta istatistiklerde fark yarattı. Rakip sahaya 38 orta yapan sarı-kırmızılılar, 21 şut denemesinde bulunurken, 15 korner kullandı. 2 şutu da direkte patlayan Aslan, son dakika golüyle zafere uzandı.