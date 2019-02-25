25 Şubat 2019, Pazartesi
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Nagatomo korkuttu
Giriş Tarihi: 25.02.2019
Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Galatasaray’da Yuto Nagatomo ilk yarıda korkuttu.
Japon futbolcu, Zeki Yavru'nun sert faulüyle yerde kaldı. Bir süre yerde kalan oyuncu ardından maça devam etti. Kısa sürenin ardından yine kendini yere bıraktı. "Devam edeceğim" demesi sevindirdi.
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