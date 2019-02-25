25 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Nagatomo korkuttu

Nagatomo korkuttu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.02.2019

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken ’da Yuto Nagatomo ilk yarıda korkuttu.

Japon futbolcu, 'nun sert faulüyle yerde kaldı. Bir süre yerde kalan oyuncu ardından maça devam etti. Kısa sürenin ardından yine kendini yere bıraktı. "Devam edeceğim" demesi sevindirdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş! Terim'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine taş!
Mitroglou 90+5'te attı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar... Mitroglou 90+5'te attı sosyal medya yıkıldı! İşte yorumlar...
G.Saray son dakikada kazandı TT Stadı yerinden oynadı! G.Saray son dakikada kazandı TT Stadı yerinden oynadı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör