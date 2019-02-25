Mariano ucuz yırttı

Galatasaray'da Mariano sarı kartlı oynarken hata yaptı.

Rakibine geçildikten sonra arkadan bir müdahalede bulundu. Hakem Suat Arslanboğa faulü verdi. İkinci sarıyı gösterse Mariano atılacaktı. Bu arada tecrübeli sağ bek gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Erzurum'a karşı yok.