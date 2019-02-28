Luyindama’ya teklif
Alsan devre arasında Standard Liege'den 3 milyon euro'ya kiraladığı Christian Luyindama'nın bonservisini istiyor. Bunun için Belçika kulübüne ilk teklif götürüldü. Galatasaray, 24 yaşındaki stoper için 3 milyon euro'luk teklif iletti.
İKİ KATINI İSTEDİLER
Cimbom'un bu teklifi Standard Liege yönetimi tarafından kabul edilmedi. Belçika temsilcisi 6 milyon euro'luk bir rakam istedi. Taraflar görüşmelerini sürdürecek. Galatasaray'ın 4 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama işi bitirmesi bekleniyor.
MARCAO TAKİPTE
Chaves'ten alınan Marcao kısa sürede devlerin dikkatini çekti. Savunmadaki başarısının yanı sıra pas yeteneği ve topla çıkışları da etkili olan Brezilyalı oyuncu, Atletico Madrid ve Sevilla'nın radarına girmiş durumda.
KALSINLAR
Terim, Avrupa devlerinin gözüne giren Christian Luyindama ve Marcao'nun kalmasını istedi. İmparator "Birlikte Galatasaray'a çok faydalı olacaklar. İkisi de çok iyi" diye konuştu
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