21 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da sahne Belhanda ve Feghouli'nin

Galatasaray'da sahne Belhanda ve Feghouli'nin
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.02.2019

Aslan’ın hocası, ’ya karşı formda iki yıldızına güveniyor. “Kalitenizi biliyorum. Şimdi bunu herkese gösterme vakti” dedi.

Galatasaray, bu sezon devre arasında yaptığı transferlerle Avrupa'nın 2 numaralı kupası için iddialı bir kadro kurmuştu. Ancak Avrupa Ligi'nde karşısında Türk Telekom Stadı'nda alınan 2-1'lik skor herkesin moralini bozmuştu. Teknik direktör ve öğrencileri ise pes etmiş değil.

Deneyimli çalıştırıcı, bugün oynanacak karşılaşmada son maçların formda isimleri Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya güveniyor.

Başarılı hoca "Kalitenizi biliyorum. Şimdi bunu bir kez daha herkese gösterme fırsatı geldi. Benfica'yı sizin performansınızla eleyebiliriz. Çıkıp ve elinizden gelenin fazlasını yapın. İkinize de çok güveniyorum" diye konuştu.

ve Kasımpaşa maçlarında muhteşem oynayan ve hafta boyunca da çok iyi çalışan Kuzey Afrikalı oyuncuların da Terim'e tur sözü verdikleri kaydedildi.

YAZ FAKTÖRÜ

Feghouli ve Belhanda'nın formunun altında Afrika Uluslar Kupası'nın ilk defa yaz aylarında düzenlenecek olması yatıyor. Bu sebeple iki oyuncunun da sezon sonuna doğru performansları iyice yükseliyor.

LASS DİARRA BOŞA DÜŞTÜ

Bir dönem Galatasaray'ın ciddi biçimde gündeminde olan Lassana Diarra, astronomik rakamlar isteyince transferi gerçekleşmemişti. PSG'de forma giyen tecrübeli ön libero sezon ortasında kulüpsüz kaldı. PSG, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini fesh etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller... Galatasaray nasıl tur atlar? İşte o ihtimaller...
G.Saraylı yıldız F.Bahçe ve Beşiktaş'ı reddetti! G.Saraylı yıldız F.Bahçe ve Beşiktaş'ı reddetti!
Benfica Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Benfica Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör