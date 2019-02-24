24 Şubat 2019, Pazar

GALATASARAY

Eren Derdiyok'a af yolu açılacak mı?

Eren'e af yolu açılacak mı?
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2019

Galatasaray Teknik Direktörü 'in kadroda düşünmediğini açıkladığı 'un affedilebileceği konuşulmaya başlandı.

Diagne formsuz, Mitroglou ise hazır değil. sildi ama alttan alta, "Acaba Eren affedilse fena olmaz mı?" denilmeye başlandı. Terim, golcüyü profesyonellik anlayışına uymadığı için takımda düşünmüyor. Eren ise alacağı 1.05 milyon euro'yu bırakmamak için Sion'dan gelen teklifi de reddetti.

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