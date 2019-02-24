24 Şubat 2019, Pazar
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Eren Derdiyok'a af yolu açılacak mı?
Giriş Tarihi: 23.02.2019
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Eren Derdiyok'un affedilebileceği konuşulmaya başlandı.
Diagne formsuz, Mitroglou ise hazır değil. Fatih Terim sildi ama alttan alta, "Acaba Eren affedilse fena olmaz mı?" denilmeye başlandı. Terim, golcüyü profesyonellik anlayışına uymadığı için takımda düşünmüyor. Eren ise alacağı 1.05 milyon euro'yu bırakmamak için Sion'dan gelen teklifi de reddetti.
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