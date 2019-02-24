Cevat Güler: "Galatasaray'ın Başakşehir kadar şansı var"
Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı Cevat Güler, Başakşehir’in 6 puan gerisinde yer almasına rağmen sarıkırmızılıların da turunculacivertli takım kadar şampiyonluk şansının bulunduğunu söyledi.
G,Saray'ın son yıllarda Avrupa kupalarında beklenen başarıları elde edememesine ilişkin konuşan Güler, "Sadece G.Saray değil, ligde şampiyon olmuş ve Avrupa'ya giden takımlarda da sıkıntılar var. Ama yine bu sıkıntılar aşacak takım da G.Saray. Ama kısa sürede böyle bir şey gözükmüyor" dedi.
DIAGNE ALIŞACAK
Güler, Diagne'nin beklentilerin altında kalıp kalmadığına ilişkin bir soruya, "Kamuoyunda böyle bir şey oluşturuluyor. Sonuçta bu sene 20, geçen sene 10 golün üzerinde gol attı. Kötü bir oyuncu değil, iyi bir santrfor ama henüz Galatasaray'a alışmış değil. Alıştığında yine atacaktır" diye cevap verdi.
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