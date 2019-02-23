23 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Akhisarspor maçına hazır

Galatasaray, Akhisarspor maçına hazır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.02.2019

, 'in 23. haftasında yarın sahasında Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise pas oyunuyla başladığı idmanı sınırlı alanda oyunsal çalışmayla tamamladığı kaydedildi.

Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.



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