23 Şubat 2019, Cumartesi
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Galatasaray Akhisarspor maçına hazır
Giriş Tarihi: 23.02.2019
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Akhisarspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise pas oyunuyla başladığı idmanı sınırlı alanda oyunsal çalışmayla tamamladığı kaydedildi.
Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
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