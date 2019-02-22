22 Şubat 2019, Cuma

GALATASARAY

"Lig maçını düşünüyoruz"

Lig maçını düşünüyoruz
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 22.02.2019

Sakatlığını tamamen atlatan ve dünkü maçta ilk 11'de başlayan Mariano, hakemle ilgili kararı kamuoyuna bıraktığını söyledi.

Sakatlığını tamamen atlatan ve dünkü maçta ilk 11'de başlayan Mariano, hakemle ilgili kararı kamuoyuna bıraktığını söyledi. Brezilyalı sağ bek, artık ligdeki Akhisar maçını düşündüklerini kaydetti. Mariano, "Yeni stoperlerin bize katkısı tartışılmaz" dedi.

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