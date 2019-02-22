22 Şubat 2019, Cuma
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"Lig maçını düşünüyoruz"
Giriş Tarihi: 22.02.2019
Sakatlığını tamamen atlatan ve dünkü maçta ilk 11'de başlayan Mariano, hakemle ilgili kararı kamuoyuna bıraktığını söyledi.
Sakatlığını tamamen atlatan ve dünkü maçta ilk 11'de başlayan Mariano, hakemle ilgili kararı kamuoyuna bıraktığını söyledi. Brezilyalı sağ bek, artık ligdeki Akhisar maçını düşündüklerini kaydetti. Mariano, "Yeni stoperlerin bize katkısı tartışılmaz" dedi.
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