Marcao duvarı
Galatasaray'da, Benfica karşısında Marcao, ilk maçtaki büyük hatasını unutturan bir performans ortaya koydu.
Galatasaray'da, Benfica karşısında Marcao, ilk maçtaki büyük hatasını unutturan bir performans ortaya koydu. İstanbul'da Seferovic'in golünde hamle hatası yapan Brezilyalı stoper çok eleştirilmişti. Portekiz'deki rövanşta ise sahada ayak basmadık yer bırakmayan 22 yaşındaki futbolcu, 4. dakikada sarı kart görmesine rağmen Benfica forvetlerine geçit vermedi. Partneri Luyindama ile uyumlu bir görüntü çizen Marcao, duran toplarda hücuma çıkarak gol de aradı.
"İYİYDİK AMA OLMADI"
Galatasaray'ın etkili isimlerinden Marcao, "Benfica'yı iyi durdurduk, iyi kontrol ettik, top bizdeyken de iyi işler yaptık. Birkaç önemli pozisyonumuz vardı, son vuruşlarda daha etkili olabilirdik. Ne yazık ki şu an Avrupa'nın dışında kaldık" dedi.
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