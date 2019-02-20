Galatasaray Portekiz'de!
Galatasaray, Benfica ile oynayacağı maç için bir gün önceden Portekiz’e geldi.
Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Benfica maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Saat 14.00'te ise özel uçakla Lizbon'un yolunu tuttu. Galatasaray, son antrenmanını bugün TSİ 21.00'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da yapacak.
LINNES 1 AY YOK
Kasımpaşa maçında sakatlanan ve birinci derecede kısmı yırtık tespit edilen Martin Linnes'ten kötü haber geldi. Benfica kadrosuna alınmayan Norveçli futbolcunun, yapılan kontrollerin ardından 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Galatasaray'da Fernando da cezası nedeniyle Lizbon'a götürülmezken hastalığı geçen Nagatomo kafilede yer aldı.
FATİH TERİM KONUŞACAK
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve bir oyuncusu, bugün saat 20.30'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.
NDIAYE'YE DÖNÜŞ
Fatih Terim, Benfica maçının ilk 11'ini netleştirdi. İstanbul'daki maçta kötü bir oyun sergileyen Ndiaye'yi, Kasımpaşa maçında yedek soyundurarak mesaj veren Terim, kritik Benfica deplasmanında oyuncusunu yine sahaya sürecek. Nidaye ile birlikte orta sahada Donk'un forma giymesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN BENFICA KADROSU:
Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Belhanda, Sinan, İsmail, Donk, Ndiaye, Ömer, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Luyindama, Yunus Akgün, Marcao, Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Diagne, Gökay Güney.
ASLARI DİNLENDİRDİ
Benfica'nın hocası Bruno Lage, Aves'i 3-0 yendikleri maçta takımının önemli oyuncularını dinlendirdi. Lage, yarınki Galatasaray maçını düşünerek ilk 11'inde tam 6 futbolcusunu değiştirdi.
BEKLER DEĞİŞİYOR
Kasımpaşa deplasmanında rahatsızlığı, hafif ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Nagatomo, Benfica karşısında formasına kavuşacak. Japon oyuncu, UEFA listesinde yer almayan Emre'nin yerine görev yapacak. Ayrıca Linnes'in sakatlığı nedeniyle de Mariano kadrodaki yerini alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı