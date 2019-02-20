20 Şubat 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Feghouli'nin içinden aslan çıktı!

Feghouli'nin içinden aslan çıktı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.02.2019

Ara transferde ’da kalmayı tercih eden yükselen performansı ile taraftarların yeni sevgilisi oldu.

İkinci yarının başlamasıyla fırtına gibi esmeye başlayan ve maçında ilk hat-trick'ini yapan , aslında devre arasında gözden çıkarılmıştı. Cezayirli, ayrılmak için aynı şartlarda bir teklif gelmesi gerektiğini söyledi.

veya Arap ülkelerinden birisine gidecekse kazancının 6 milyon euro olması gerektiğini de belirtti. Bu iki şart sağlanamayınca takımda kaldı. İlk etapta bu durum yönetimi rahatsız etse de futbolcunun çıkışı yüzleri güldürdü.

GALATASARAY'IN SÜPER İKİLİSİ

Yeni Luyindama ve Marcao farklarını ortaya koymaya başladı. Cimbom'un yeni Bülent-Popescu ikilisi olarak kabul edilmeye başlayan stoperleri Kasımpaşa maçında 100'ün üzerinde pas yaptılar. Bu, 2014-15 sezonundan bu yana lig maçında iki stoperinin 100 ve üzerinde topla buluşması oldu.

GOLDE BİRİNCİ ŞUTTA ALTINCI!

Kasımpaşa karşısında bulduğu 4 golle 45 gole ulaşan Galatasaray ligin en fazla gol atan takımı oldu. Ancak bu başarılı istatistiğe karşın maç başına 13.4 şut atarak 6. sırada yer aldı. 13.8 şut atan 'nin gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı takım gollerinin 28'ini açık oyunda ağlara yollarken, duran toptan 9, penaltı ve kontra ataktan 3, rakipleri ise kendi kalesine 2 gol attı.ee

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