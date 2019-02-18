18 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Sinan’dan yalanlama

Sinan’dan yalanlama
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2019

, için menajerine talimat verdiği iddialarını sosyal medyadan yalanladı.

Twitter hesabından paylaşımında bulunan , "Bugün çeşitli medya kuruluşlarında ismim kullanılarak paylaşılan ifadeler şahsıma ait değildir. Herhangi bir kişi veya kuruluşa açıklamam olmamıştır" ifadesini kullandı.
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