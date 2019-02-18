18 Şubat 2019, Pazartesi
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Sinan’dan yalanlama
Giriş Tarihi: 18.02.2019
Sinan Gümüş, transfer için menajerine talimat verdiği iddialarını sosyal medyadan yalanladı.
Twitter hesabından transfer paylaşımında bulunan Sinan Gümüş, "Bugün çeşitli medya kuruluşlarında ismim kullanılarak paylaşılan ifadeler şahsıma ait değildir. Herhangi bir kişi veya kuruluşa açıklamam olmamıştır" ifadesini kullandı.
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