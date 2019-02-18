18 Şubat 2019, Pazartesi
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ÇEMBER DARALIYOR
Galatasaray'da herkes Diagne'den patlama beklese de Feghouli sahneye çıkan isimdi. 28'de eşitliği sağlayan Cezayirli, 53 ve 68'de bulduğu gollerle hat-trick yaptı, Cimbom'u farklı galibiyete taşıdı: 4-1. Trabzon'dan sonra Kasımpaşa'yı da yenen sarıkırmızılılar, Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e düşürdü ve çemberi biraz daha daralttı. Galatasaray'da şimdi herkesin gözü Başakşehir'in bugün Antalya ile deplasmanda oynayacağı maça çevrildi.
Aslan pusuda
Giriş Tarihi: 18.02.2019
Trezeguet’nin golüyle geriye düşen Cimbom rakibine dört gollü bir yanıt verdi ve Başakşehir ile farkı 3’e düşürdü. Şimdi gözler liderin Antalyaspor maçında.
Avrupa Ligi ilk maçında Benfica'ya evinde yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında altın buldu: 4-1. Bu sezon deplasman maçlarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle taraftarını korkutan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada bir de golü kalesinde gördü. Trezeguet frikikten topu ağlara bıraktı. Ancak Galatasaray'ın kolay kolay pes etmeye niyeti yoktu. Nitekim 22. dakikada Younes Belhanda skora denge getirdi: 1-1.
ÇEMBER DARALIYOR
Galatasaray'da herkes Diagne'den patlama beklese de Feghouli sahneye çıkan isimdi. 28'de eşitliği sağlayan Cezayirli, 53 ve 68'de bulduğu gollerle hat-trick yaptı, Cimbom'u farklı galibiyete taşıdı: 4-1. Trabzon'dan sonra Kasımpaşa'yı da yenen sarıkırmızılılar, Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e düşürdü ve çemberi biraz daha daralttı. Galatasaray'da şimdi herkesin gözü Başakşehir'in bugün Antalya ile deplasmanda oynayacağı maça çevrildi.
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