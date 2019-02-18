18 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Aslan pusuda

Aslan pusuda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2019

Trezeguet’nin golüyle geriye düşen rakibine dört gollü bir yanıt verdi ve ile farkı 3’e düşürdü. Şimdi gözler liderin maçında.

Avrupa Ligi ilk maçında 'ya evinde yenilerek tur şansını zora sokan , deplasmanında altın buldu: . Bu sezon deplasman maçlarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle taraftarını korkutan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada bir de golü kalesinde gördü. Trezeguet frikikten topu ağlara bıraktı. Ancak Galatasaray'ın kolay kolay pes etmeye niyeti yoktu. Nitekim 22. dakikada Younes Belhanda skora denge getirdi: 1-1.

ÇEMBER DARALIYOR

Galatasaray'da herkes Diagne'den patlama beklese de Feghouli sahneye çıkan isimdi. 28'de eşitliği sağlayan Cezayirli, 53 ve 68'de bulduğu gollerle hat-trick yaptı, 'u farklı galibiyete taşıdı: 4-1. 'dan sonra Kasımpaşa'yı da yenen sarıkırmızılılar, ile arasındaki farkı 3'e düşürdü ve çemberi biraz daha daralttı. Galatasaray'da şimdi herkesin gözü Başakşehir'in bugün ile deplasmanda oynayacağı maça çevrildi.
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