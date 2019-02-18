18 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

10 numara 5 yıldız

10 numara 5 yıldız
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2019

yıldız, dünkü 90 dakikanın öne çıkanlarındandı. 28 yaşındaki futbolcu, skoru eşitledi, Feghouli’nin golünde de asisti yapan isimdi.

Younes şov devam ediyor... Geçtiğimiz hafta karşısında 2 kez rakip fileleri havalandıran oyuncu, dün akşam da kilit rol oynadı. 22. dakikada skoru eşitleyen tecrübeli futbolcu, 28'de Sofiane Feghouli'nin 'ı öne geçiren golünde de asist yaptı. Karşılaşmayı koparan isim olarak öne çıkan 28 yaşındaki Belhanda, attığı gol ve asistin yanı sıra futboluyla da tam puan aldı. Hücuma sağladığı desteğin yanı sıra savunmaya da yardımcı olan Younes Belhanda, oyunun her iki yönünü de başarılı bir şekilde kullandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer tecrübeli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 3'e, asist sayısını da 5'e çıkardı. Bitiş düdüğünün ardından G.Saray taraftarları da, Belhanda'yı tribünlere çağırıp, alkışladı.
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