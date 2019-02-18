18 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Seri devam ediyor

Seri devam ediyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

'in 22. haftasında deplasmanda 'yı mağlup eden , iyi serisini bu maçta da bozmadı.

Ligde son olarak dış sahada 'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte , Ankaragücü, , ve 'yı mağlup ederken, Ç. Rizespor, ve ile berabere kaldı.

KOL KOLA GITTILER

Maç sonunda Mustafa Denizli, Fatih Terim'i tebrik etti. Ardından Terim, tecrübeli çalıştırıcının koluna girerek yürüdü. İki eski kurt hoca sohbet ederek soyunma odasının yolunu tuttu. İki hocanın koridorda da konuştuğu öğrenildi.
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