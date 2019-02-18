18 Şubat 2019, Pazartesi
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KOL KOLA GITTILER
Maç sonunda Mustafa Denizli, Fatih Terim'i tebrik etti. Ardından Terim, tecrübeli çalıştırıcının koluna girerek yürüdü. İki eski kurt hoca sohbet ederek soyunma odasının yolunu tuttu. İki hocanın koridorda da konuştuğu öğrenildi.
Seri devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray, iyi serisini bu maçta da bozmadı.
Ligde son olarak dış sahada Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Ligde 8 maçtır yenilmeyen Aslan, sahadan 5 kez galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederken, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.
KOL KOLA GITTILER
Maç sonunda Mustafa Denizli, Fatih Terim'i tebrik etti. Ardından Terim, tecrübeli çalıştırıcının koluna girerek yürüdü. İki eski kurt hoca sohbet ederek soyunma odasının yolunu tuttu. İki hocanın koridorda da konuştuğu öğrenildi.
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