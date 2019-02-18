18 Şubat 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Trezeguet pişmanlığı

Trezeguet pişmanlığı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.02.2019

’ın ocak ayında istediği ancak onun yerine ’yi aldığı yıldız futboluyla göz doldurdu. “Yanlış tercih mi yaptık?” dedirtti.

'ın karşılaşmasında en çok zorlandığı isim Trezeguet oldu. 24 yaşındaki futbolcu, maça öyle bir başlangıç yaptı ki taraftarlar, "Bu adamı nasıl durduracağız" dedi. yıldız, 14. dakikada orta sahadan sürüklediği topla 4 rakibini ekarte etti ve frikik aldı ve müthiş bir şutla fileleri sarstı. Galatasaray'da Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya alınan 'nin futbolunu görünce, "Acaba yanlış tercih mi yaptık?" dedirtti.

AYAKTA KALAN TEK İSİMDİ

Kasımpaşa ağır bir yenilgi alırken karşılaşmaya en uçta başlayan Trezeguet takımının en etkili isimdi. 1 gol atan Mısırlı ilk yarıda 7 kez ikili mücadele kazanarak ilk 45'te bu alanda zirvede yer aldı.
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