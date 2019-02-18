18 Şubat 2019, Pazartesi
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AYAKTA KALAN TEK İSİMDİ
Kasımpaşa ağır bir yenilgi alırken karşılaşmaya en uçta başlayan Trezeguet takımının en etkili isimdi. 1 gol atan Mısırlı ilk yarıda 7 kez ikili mücadele kazanarak ilk 45'te bu alanda zirvede yer aldı.
Trezeguet pişmanlığı
Giriş Tarihi: 18.02.2019
Galatasaray’ın ocak ayında istediği ancak onun yerine Diagne’yi aldığı Mısırlı yıldız futboluyla göz doldurdu. “Yanlış tercih mi yaptık?” dedirtti.
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşılaşmasında en çok zorlandığı isim Trezeguet oldu. 24 yaşındaki futbolcu, maça öyle bir başlangıç yaptı ki taraftarlar, "Bu adamı nasıl durduracağız" dedi. Mısırlı yıldız, 14. dakikada orta sahadan sürüklediği topla 4 rakibini ekarte etti ve frikik aldı ve müthiş bir şutla fileleri sarstı. Galatasaray'da Kasımpaşa'dan 10 milyon euro'ya alınan Diagne'nin futbolunu görünce, "Acaba yanlış tercih mi yaptık?" dedirtti.
AYAKTA KALAN TEK İSİMDİ
Kasımpaşa ağır bir yenilgi alırken karşılaşmaya en uçta başlayan Trezeguet takımının en etkili isimdi. 1 gol atan Mısırlı ilk yarıda 7 kez ikili mücadele kazanarak ilk 45'te bu alanda zirvede yer aldı.
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