16 Şubat 2019, Cumartesi
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Belhanda yine kayıp
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Trabzonspor maçının yıldızı Younes Belhanda, istikrar sorunu yaşıyor.
Tecrübeli orta saha, ligde müthiş bir maç çıkardıktan sonra Avrupa arenasında Benfica karşısında kötü bir performans gösterdi. Bunda Faslı futbolcunun, Ndiaye ve Fernando'dan istediği desteği alamamasının da rolü büyüktü.
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