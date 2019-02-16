16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Belhanda yine kayıp

Belhanda yine kayıp
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

maçının yıldızı Younes , istikrar sorunu yaşıyor.

Tecrübeli orta saha, ligde müthiş bir maç çıkardıktan sonra Avrupa arenasında karşısında kötü bir performans gösterdi. Bunda Faslı futbolcunun, Ndiaye ve 'dan istediği desteği alamamasının da rolü büyüktü.
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