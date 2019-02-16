16 Şubat 2019, Cumartesi
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Terim’den Şaş’a: "Biraz sakin ol"
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçında rakip kulübeyle atışan Hasan Şaş'ı uyardı.
İmparator "Biliyorum çok hırslısın ancak biraz daha soğukkanlı durmalısın. Sana kenarda ihtiyacımız var. Rakip kulübelerle olan diyaloğunu en aza indir. Biz sadece kendi işimize bakalım" sözleriyle yardımcısına uyarılarda bulundu.
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