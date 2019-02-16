16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Terim’den Şaş’a: "Biraz sakin ol"

Terim’den Şaş’a: Biraz sakin ol
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Cimbom'da teknik direktör , maçında rakip kulübeyle atışan 'ı uyardı.

İmparator "Biliyorum çok hırslısın ancak biraz daha soğukkanlı durmalısın. Sana kenarda ihtiyacımız var. Rakip kulübelerle olan diyaloğunu en aza indir. Biz sadece kendi işimize bakalım" sözleriyle yardımcısına uyarılarda bulundu.
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