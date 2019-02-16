Terim’den Şaş’a: "Biraz sakin ol"

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçında rakip kulübeyle atışan Hasan Şaş'ı uyardı.

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İmparator "Biliyorum çok hırslısın ancak biraz daha soğukkanlı durmalısın. Sana kenarda ihtiyacımız var. Rakip kulübelerle olan diyaloğunu en aza indir. Biz sadece kendi işimize bakalım" sözleriyle yardımcısına uyarılarda bulundu.