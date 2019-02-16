16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Marcao’nun hiç şansı yok

Marcao’nun hiç şansı yok
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019

 TV'nin yorumcusu Valdemar , 'ın stoperi 'yu eleştirdi.

maç sonu yorumunda ", 'a gidince şaşırmıştım. Chaves'te nasıl gözden kaçırdım diye kendime kızdım. Ancak Galatasaray- maçındaki performansını görünce Portekiz'de üst düzey takımlarda oynama şansı olmadığını anladım" dedi.
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