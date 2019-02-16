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Marcao’nun hiç şansı yok
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 15.02.2019
Benfica TV'nin yorumcusu Valdemar Duarte, Galatasaray'ın stoperi Marcao'yu eleştirdi.
Duarte maç sonu yorumunda "Marcao, Galatasaray'a gidince şaşırmıştım. Chaves'te nasıl gözden kaçırdım diye kendime kızdım. Ancak Galatasaray- Benfica maçındaki performansını görünce Portekiz'de üst düzey takımlarda oynama şansı olmadığını anladım" dedi.
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