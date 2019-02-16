16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Aklı hâlâ Japon Milli Takımı’nda

Aklı hâlâ Japon Milli Takımı’nda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

maçında akciğeri sönen, ocak ayında 'na giden Nagatomo, eski günlerini arıyor.

Japon bek, maçında asist yapsa da kötü performansıyla şaşırttı. Yediği çalımlar, ağır kalışı ve top kayıpları dikkat çeken Nagatomo beğenilmedi. finalinde 'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Nagotomo için "Aklı o maçta kaldı" denildi.
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