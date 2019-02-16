16 Şubat 2019, Cumartesi
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Aklı hâlâ Japon Milli Takımı’nda
Giriş Tarihi: 15.02.2019
Schalke maçında akciğeri sönen, ocak ayında Asya Kupası'na giden Nagatomo, eski günlerini arıyor.
Japon bek, Benfica maçında asist yapsa da kötü performansıyla şaşırttı. Yediği çalımlar, ağır kalışı ve top kayıpları dikkat çeken Nagatomo beğenilmedi. Asya Kupası finalinde Katar'a yenilerek büyük üzüntü yaşayan Nagotomo için "Aklı o maçta kaldı" denildi.
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