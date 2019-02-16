16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Bir zamanlar Avrupa fatihiydi...

Bir zamanlar Avrupa fatihiydi...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.02.2019

’ya evinde boyun eğen Sarı-Kırmızılılar, ’daki son 25 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Bir dönem müthiş başarılarıyla zafer üstüne zafer kazanan Cimbom evindeki son 9 Avrupa sınavından 1 galibiyet çıkarabildi.

'ya evinde boyun eğen Sarı-Kırmızılılar, 'daki son 25 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Bir dönem müthiş başarılarıyla zafer üstüne zafer kazanan Cimbom evindeki son 9 Avrupa sınavından 1 galibiyet çıkarabildi.

Avrupa Ligi'nde ikinci kupa hedefiyle yola çıkan ancak evinde Benfica'ya yenilen 'da büyük hayal kırıklığı yaşanıyor...

Tarihi boyunca hep Avrupa zaferleriyle adından söz ettiren Sarı-Kırmızılılar'ın son yıllarda 'den ötede yüzü gülmüyor.

Bu kötü serinin sol halkası da Benfica mağlubiyeti oldu.

JUVENTUS'TAN SONRA HÜSRAN

2013-14 sezonunda unutulmaz galibiyetine imza atan Galatasaray o tarihten bu yana Avrupa'daki 25 maçın sadece 2'sini kazanabildi.

Sarı-Kırmızılılar 16 yenilgi yaşarken, 7 de beraberlik elde etti.

Sadece Lokomotiv'i devirdi

Her zaman seyircisi önünde Avrupa takımlarına sahayı dar eden Galatasaray, evindeki son 9 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi.

Cimbom son olarak bu sezon 'yı yenebildi.

Zoru başarması gerek

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 'şeker gibi' bir gruba düşmesine rağmen üçüncü olabilen Cimbom eğer Benfica deplasmanında zoru başaramazsa Avrupa defterini kapatmış olacak.

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