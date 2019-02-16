16 Şubat 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Fernando’ya kulübe yolu

Fernando’ya kulübe yolu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.02.2019

Takıma katıldığı geçen sene muhteşem oynayan ve şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Reges inanılmaz bir düşüş yaşıyor.

Brezilyalı orta sahanın ligde Alanya maçından sonra karşısındaki performansı da ağır eleştirildi. 32 yaşındaki orta sahanın maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor.
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