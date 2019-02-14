14 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Top Belhanda'da

Top Belhanda'da
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2019

'ın sahasında 'yı konuk edeceği zorlu mücadelede gözler maçında yıldızlaşan 'da olacak.

maçının yıldızı , karşısında da 'in en büyük kozu olacak. Trabzonspor maçında, Mariano ile beraber takımın en fazla asist (4) yapan ismi olan Faslı yıldız, Ndiaye ile beraber (1.8) takımın en fazla adam geçen, 1.9'la da takımın en fazla kilit pas yapan oyuncusuydu. Terim bugün de Belhanda'dan çıkışını sürdürmesi bekliyor.
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