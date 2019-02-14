14 Şubat 2019, Perşembe
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Top Belhanda'da
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Galatasaray'ın sahasında Benfica'yı konuk edeceği zorlu mücadelede gözler Trabzonspor maçında yıldızlaşan Belhanda'da olacak.
Trabzonspor maçının yıldızı Belhanda, Benfica karşısında da Fatih Terim'in en büyük kozu olacak. Trabzonspor maçında, Mariano ile beraber takımın en fazla asist (4) yapan ismi olan Faslı yıldız, Ndiaye ile beraber (1.8) takımın en fazla adam geçen, 1.9'la da takımın en fazla kilit pas yapan oyuncusuydu. Terim bugün de Belhanda'dan çıkışını sürdürmesi bekliyor.
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