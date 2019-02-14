14 Şubat 2019, Perşembe

GALATASARAY

Kredimiz sınırsızdır

Kredimiz sınırsızdır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.02.2019

maçı öncesi konuşan taraftarların kendisine karşı her zaman anlayış gösterdiğini söyledi.

Fatıh Terim, taraftarların kendisine her zaman anlayış gösterdiğini belirterek şöyle devam etti: " taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Galatasaray'ın ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Devre arasındaki küçük bir değişikliğin bizi nerelere götüreceğini gördük. Artık onun üzerine koymaya çalışıyoruz."

99'A TAKILI KALDI

Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. 277 maçın 99'undan galibiyetle ayrılırken oynadığı son 5 karşılaşmadan (4M/1B) galibiyet çıkartamadı. 106 maçta mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi beraberlikle bitirdi.
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