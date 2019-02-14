Kredimiz sınırsızdır

14 Şubat 2019, Perşembe
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99'A TAKILI KALDI
Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. 277 maçın 99'undan galibiyetle ayrılırken oynadığı son 5 karşılaşmadan (4M/1B) galibiyet çıkartamadı. 106 maçta mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi beraberlikle bitirdi.
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Giriş Tarihi: 13.02.2019
Benfica maçı öncesi konuşan Fatih Terim taraftarların kendisine karşı her zaman anlayış gösterdiğini söyledi.
Fatıh Terim, taraftarların kendisine her zaman anlayış gösterdiğini belirterek şöyle devam etti: "Galatasaray taraftarı sabırsızdır ama bizim olduğumuz yerde sabrı sınırsızdır. Galatasaray'ın ne istediğini en iyi bilenlerdenim. Devre arasındaki küçük bir değişikliğin bizi nerelere götüreceğini gördük. Artık onun üzerine koymaya çalışıyoruz."
99'A TAKILI KALDI
Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak. 277 maçın 99'undan galibiyetle ayrılırken oynadığı son 5 karşılaşmadan (4M/1B) galibiyet çıkartamadı. 106 maçta mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi beraberlikle bitirdi.
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