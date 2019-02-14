Terim, Diagne’yi uyardı

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Trabzonspor karşısında penaltıdan da olsa ilk golünü attı ama Fatih Terim'den uyarıyı aldı.

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7 hava topu aldı. 4 şut attı 1 kilit pas verdi. Bunlar iyilerdi. Bir de Terim'in dikkat çektiği noktalar oldu. Toplam 6 top kaybetti. Sadece 4'ü başarısız dokunmaydı. 3 de faul yaptı. Kart görmemesi konusunda da uyaran tecrübeli çalıştırıcı, kendisinden gol beklediğini de sözlerine ekledi.