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Benfica'nın Galatasaray maçı kadrosu
Giriş Tarihi: 12.02.2019
Temsilcimiz Galatasaray'ın perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında ağırlayacağı Benfica'nın kadrosu belli oldu. 20 kişilik kafileye as futbolcular Grimaldo, Pizzi ve Jonas alınmadı
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, İstanbul'a as kadrosundan önemli isimleri getirmiyor. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage; Jonas, Pizzi, Grimaldo, Fejsa, Jardel, Conti ve Ebuehi'yi Galatasaray'la oynayacakları ilk maçın kadrosuna almadı.
BENFICA'NIN MAÇ KADROSU
Kaleci: Odysseas, Svilar, Zlobin
Defans: Yuri Ribeiro, Ferro, AndrE Almeida, Corchia, Ruben Dias
Orta saha: Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Salviove Rafa
Forvet: Joao Felix, Jota, Seferovic
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