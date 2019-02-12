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GALATASARAY

Benfica'nın Galatasaray maçı kadrosu

Benfica'nın Galatasaray maçı kadrosu
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.02.2019

Temsilcimiz 'ın perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında ağırlayacağı 'nın kadrosu belli oldu. 20 kişilik kafileye as futbolcular Grimaldo, Pizzi ve Jonas alınmadı

Temsilcimiz 'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi , İstanbul'a as kadrosundan önemli isimleri getirmiyor. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage; Jonas, Pizzi, Grimaldo, Fejsa, Jardel, Conti ve Ebuehi'yi Galatasaray'la oynayacakları ilk maçın kadrosuna almadı.

BENFICA'NIN MAÇ KADROSU

Kaleci: Odysseas, Svilar, Zlobin

Defans: Yuri Ribeiro, Ferro, AndrE Almeida, Corchia, Ruben Dias

Orta saha: Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Salviove Rafa

Forvet: Joao Felix, Jota, Seferovic

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